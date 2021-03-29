Visa провела первую транзакцию с использованием стейблкоинов USD Coin

Компания Visa Inc заявила в понедельник, что в ближайшем будущем в её платёжной сети можно будет производить транзакции в стейблкоинах USD Coin (USDC), чья стоимость привязана к курсу доллара США. Для транзакций будет использоваться блокчейн с открытым исходным кодом Ethereum.

Для этого Visa запустила пилотную программу в сотрудничестве с криптовалютной платформой Crypto.com. Как сообщается в пресс-релизе, к концу года опция оплаты с помощью USDC станет доступной для более широкого круга партнёров Visa.

«Мы видим растущий спрос со стороны потребителей во всём мире на возможность доступа, хранения и использования цифровых валют, и мы видим спрос со стороны наших клиентов на создание продуктов, обеспечивающих такой доступ для потребителей», - сообщил Куй Шеффилд (Cuy Sheffield), глава отдела криптовалют в Visa.

В случае, если клиент решит воспользоваться картой Crypto.com Visa для оплаты, например, кофе, цифровая валюта, хранящаяся в криптовалютном кошельке, будет моментально пересчитана в обычную валюту. Кошелек для криптовалюты внесёт депозит в фиатной валюте на банковский счёт. В конце дня Visa подведёт итоги и утвердит все транзакции, что станет дополнением к обычным операциям, увеличив стоимость и сложность работ по осуществлению платежей.

Visa сообщила, что также сотрудничает с банком цифровых активов Anchorage. В этом месяце в её платёжной сети была проведена первая транзакция в стейблкоинах - Crypto.com отправила USDC на адрес Visa в блокчейне Ethereum в Anchorage.



