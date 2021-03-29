Финансовые новости
- |
- 29.03.21
- |
- 21:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Visa провела первую транзакцию с использованием стейблкоинов USD Coin
17:40 29.03.2021 |
Компания Visa Inc заявила в понедельник, что в ближайшем будущем в её платёжной сети можно будет производить транзакции в стейблкоинах USD Coin (USDC), чья стоимость привязана к курсу доллара США. Для транзакций будет использоваться блокчейн с открытым исходным кодом Ethereum.
Для этого Visa запустила пилотную программу в сотрудничестве с криптовалютной платформой Crypto.com. Как сообщается в пресс-релизе, к концу года опция оплаты с помощью USDC станет доступной для более широкого круга партнёров Visa.
«Мы видим растущий спрос со стороны потребителей во всём мире на возможность доступа, хранения и использования цифровых валют, и мы видим спрос со стороны наших клиентов на создание продуктов, обеспечивающих такой доступ для потребителей», - сообщил Куй Шеффилд (Cuy Sheffield), глава отдела криптовалют в Visa.
В случае, если клиент решит воспользоваться картой Crypto.com Visa для оплаты, например, кофе, цифровая валюта, хранящаяся в криптовалютном кошельке, будет моментально пересчитана в обычную валюту. Кошелек для криптовалюты внесёт депозит в фиатной валюте на банковский счёт. В конце дня Visa подведёт итоги и утвердит все транзакции, что станет дополнением к обычным операциям, увеличив стоимость и сложность работ по осуществлению платежей.
Visa сообщила, что также сотрудничает с банком цифровых активов Anchorage. В этом месяце в её платёжной сети была проведена первая транзакция в стейблкоинах - Crypto.com отправила USDC на адрес Visa в блокчейне Ethereum в Anchorage.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
|Весенний слив. Зачем Путин подрывает «Нормандию» и «Минск»
|Позитив недели. Двигатели «Южмаша» помогут немецкой космонавтике
|На межбанке 26 марта доминировали наши компании и банки, нерезиденты не устраивали больше закупок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета
|Visa провела первую транзакцию с использованием стейблкоинов USD Coin
|ПриватБанк отключит Apple Pay и Google Pay в случае принятия законопроекта о снижении комиссии эквайринга – замглавы правления
|ПриватБанк просит у Минфина дополнительный лимит портфельных госгарантий
|Депозитные ставки для физлиц 29.03.21
|Цены на строймонтажработы в Украине в феврале возросли на 12% – Госстат
Это интересно
|Xiaomi создала собственный процессор, акции компании взлетели
|Xiaomi зарегистрировала торговую марку Xiaomi Auto, производством автомобилей займется Great Wall
|Учёные стали ближе к «чтению мыслей» без хирургического вмешательства в мозг
|Google дополнит голосового ассистента функцией хранения пользовательских данных
|Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля
|Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн