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Справочный курс гривны 29 марта понизил на 0,13 коп до 27,961 грн/$1
12:25 29.03.2021 |
Национальный банк 29 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.13 коп. до 27.961 UAH/USD.
|Показатель
|26.03.2021
|29.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9597
|27.961
|0.005
Данные: НБУ
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