Доллар дорожает к евро и иене 29 марта на ослаблении опасений за экономику США

Курс доллара дорожает к евро и дешевеет к иене в надежде на сильную статистику из США на текущей неделе, которая позволяет ослабить опасения за перспективы крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 EET курс евро к доллару снижался до 1,1775 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1792 доллара, курс доллара к иене рос до 109,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,64 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 92,84 пункта.

Трейдеры на текущей неделе ждут ряда статданных из США. Так, в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует статистику по числу рабочих мест в частных компаниях США в марте. Аналитики прогнозируют рост показателя на 525 тысяч после подъема на 117 тысяч месяцем ранее.

Кроме того, минтруда США в пятницу сообщит данные по безработице в стране за март. Аналитики ждут снижения уровня безработицы до 6% с 6,2% месяцем ранее и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 655 тысяч после подъема на 379 тысяч месяцем ранее. Данные по рынку труда являются важными факторами, поскольку ФРС учитывает их при принятии решений по дальнейшему курсу монетарной политики.

Аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что курс доллара, вероятно, продолжит расти в ближайшем будущем. Эксперты отметили, что экономические данные США на этой неделе включают данные о занятости в частном секторе от ADP и о безработице и числе рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от минтруда, и они "должны быть сильными". "Это должно быть положительным фактором для доллара", - заявляет банк, добавляя однако, что данные вряд ли изменят политику ФРС США.