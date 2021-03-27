Представитель BIS: биткоин провалился как средство платежа

Биткоин потерпел неудачу в качестве валюты из-за высокой волатильности, заявил глава инновационного хаба Банка международных расчетов (BIS) Бенуа Кере в интервью Bloomberg.

Финансист признал, что криптовалюта «заняла свое место», но существует потребность в цифровой валюте центрального банка (CBDC), которая и будет использоваться для платежей.

Биткоин может быть «инвестиционным инструментом», но он не берется определить роль для актива, добавил Кере.

По его словам, никакой гонки с выпуском CBDC нет, поскольку они будут выполнять разные роли в различных странах:

«Я бы так не сказал. Все страны разные. Если вы посмотрите на проект Китая, он очень внутренний. Он действительно подходит их финансовой системе и тому, как они работают и хотят ее регулировать... Каждое государство пойдет своим путем. В этом смысле я не думаю, что есть преимущество первопроходца».

Конкурентами для CBDC скорее станут цифровые валюты, выпущенные крупными технологическими компаниями, поэтому необходимо выработать общие правила, считает Кере.

«Нам нужно составить карту, чтобы каждый мог отправиться в свое путешествие», - сказал он.



