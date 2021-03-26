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Украина выплатила $110,7 млн процентов по евробондам-32 - Минфин
Министерство финансов Украины 25 марта осуществило седьмую купонную выплату по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ведомстве.
По данным Минфина, общая сумма выплаты составила $110,7 млн.
Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд, в том числе на сумму $1 млрд 681 млн 877,022 тыс. для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 гг., которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов.
Новые еврооблигации имеют процентную ставку 7,375% годовых. Купонная выплата по ним осуществляется раз в полгода - 25 марта и 25 сентября.
Их погашение намечено равными частями в размере 25% основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.
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