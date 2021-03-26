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Миллиардер Рэй Далио допустил возможность запрета биткоина в США
13:30 26.03.2021 |
Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Yahoo Finance заявил о высокой вероятности запрета первой криптовалюты в США.
Миллиардер провел аналогию с решением властей о конфискации золота у населения во времена Великой депрессии. В 1933 году правительство стремилось снизить конкуренцию драгметалла с наличными в качестве средства сбережения.
«Каждая страна дорожит своей монополией на контроль спроса и предложения. Они [власти] не хотят, чтобы другие деньги работали или конкурировали, потому что все может выйти из-под контроля», - добавил Далио.
Миллиардер напомнил, что регулятор Индии рассматривает возможность запрета криптовалют. По его мнению, такое решение может привести к падению спроса на цифровые активы.
«Биткоин хорошо зарекомендовал себя за последние 10 лет. Он не был взломан, у него много последователей. В некотором смысле это как альтернатива хранилищу богатства. Это как цифровая наличность. И это все плюсы», - отметил Далио.
В 2017 году миллиардер назвал первую криптовалюту пузырем, хотя и признал ее работоспособность «на концептуальном уровне».
В январе 2020 года Далио раскритиковал биткоин за высокую волатильность и назвал его неэффективным в качестве средства обмена и сохранения богатства. Позже финансист добавил, что цифровой актив не сможет заменить золото.
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