Миллиардер Рэй Далио допустил возможность запрета биткоина в США

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Yahoo Finance заявил о высокой вероятности запрета первой криптовалюты в США.

Миллиардер провел аналогию с решением властей о конфискации золота у населения во времена Великой депрессии. В 1933 году правительство стремилось снизить конкуренцию драгметалла с наличными в качестве средства сбережения.

«Каждая страна дорожит своей монополией на контроль спроса и предложения. Они [власти] не хотят, чтобы другие деньги работали или конкурировали, потому что все может выйти из-под контроля», - добавил Далио.

Миллиардер напомнил, что регулятор Индии рассматривает возможность запрета криптовалют. По его мнению, такое решение может привести к падению спроса на цифровые активы.

«Биткоин хорошо зарекомендовал себя за последние 10 лет. Он не был взломан, у него много последователей. В некотором смысле это как альтернатива хранилищу богатства. Это как цифровая наличность. И это все плюсы», - отметил Далио.

В 2017 году миллиардер назвал первую криптовалюту пузырем, хотя и признал ее работоспособность «на концептуальном уровне».

В январе 2020 года Далио раскритиковал биткоин за высокую волатильность и назвал его неэффективным в качестве средства обмена и сохранения богатства. Позже финансист добавил, что цифровой актив не сможет заменить золото.



