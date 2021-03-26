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Справочный курс гривны 26 марта повышен на 1,19 коп до 27,9597 грн/$1
12:33 26.03.2021 |
Национальный банк 26 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.19 коп. до 27.9597 UAH/USD.
|Показатель
|25.03.2021
|26.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9796
|27.9597
|0.071
Данные: НБУ
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