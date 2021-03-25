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Глава Microsoft выступил против частных цифровых валют
17:31 25.03.2021 |
Технологические компании не должны выпускать валюты, оставив эту миссию государству. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит, сообщает Bloomberg.
В ходе организованной Банком международных расчетов (BIS) онлайн-конференции он сказал:
«Денежной эмиссией практически однозначно должен управлять субъект, который несет ответственность перед обществом и действительно думает только о государственных интересах, а это означает правительство».
В 2019 году Facebook инициировала проект по выпуску привязанной к фиатным деньгам глобальной цифровой валюты Libra, которая обеспокоила регуляторов.
В декабре 2020 года разрабатывающая монету Libra Association сменила название на Diem Association, соответственно переименовав будущий стейблкоин. В Facebook подтвердили намерение выпустить Diem в 2021 году.
Однако Смит считает, деньги должны выпускать те, кто занимается этим на протяжении веков. У возглавляемой им компании планов относительно цифровых валют нет, добавил он:
«Мы не банк и не хотим им становиться и вступать в конкуренцию с нашими клиентами - финансовыми учреждениями».
Напомним, по данным опроса BIS, большинство центробанков изучает различные варианты использования национальных цифровых валют (CBDC).
Китай уже проводит массовое тестирование цифрового юаня, а Багамские острова выпустили Sand Dollar.
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор не будет спешить с запуском собственной CBDC. Если решение примут, на это может уйти от двух до четырех лет.
Председатель ФРС США Джером Пауэлл назвал регулирование стейблкоинов важнее выпуска цифрового доллара США. По его словам, американские власти не стремятся первыми в мире выпустить CBDC, потому что уже стали первопроходцами, создав мировую резервную валюту.
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