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Два банка уже готовы начать выдачу «теплых кредитов»
15:50 25.03.2021 |
Ощадбанк и Укргазбанк уже готовы начать выдачу "теплых кредитов" населению.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.
"Ощадбанк и Укргазбанк готовы начать в этом году выдачу населению «теплых кредитов», часть которых возместит государство, а именно: 35% - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, 20% - на твердотопливные котлы", - говорится в сообщении.
В Госэнергоэффективности отметили, что в 2021 году расширены мероприятия программы. Украинцы могут получить государственную поддержку, устанавливая электроаккумулирующие системы (системы накопления энергии), электрозарядки для электромобилей и интеллектуальные счетчики электрической энергии.
Как сообщалось, в 2021 году целевой группой для выдачи "теплых кредитов" станут частные дома. В этом году на финансирование программы выделено 150 млн грн.
За 6 лет работы программы около 850 тыс. семей стали участниками «теплых кредитов», инвестировали в энергоэффективные мероприятия почти 9 млрд грн. При этом получено возмещение из государственного бюджета на сумму 3,2 млрд грн. По оценкам экспертов, энергосберегающие мероприятия позволяют экономить 20-40% на коммунальных платежках.
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