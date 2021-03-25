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Справочный курс гривны 25 марта понижен на 11,09 коп до 27,9796 грн/$1
12:21 25.03.2021 |
Национальный банк 25 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 11.09 коп. до 27.9796 UAH/USD.
|Показатель
|24.03.2021
|25.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8687
|27.9796
|0.398
Данные: НБУ
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