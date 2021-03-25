Финансовые новости
- |
- 25.03.21
- |
- 11:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 25.03.21
11:00 25.03.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|24 февраля
|54341.5
|25 февраля
|54798.8
|26 февраля
|55016.7
|1 марта
|60500.8
|2 марта
|47746.5
|3 марта
|49279.5
|4 марта
|51025.6
|5 марта
|57739.0
|9 марта
|45170.0
|10 марта
|48062.3
|11 марта
|54124.9
|12 марта
|54160.1
|15 марта
|55349.9
|16 марта
|58529.7
|17 марта
|57631.5
|18 марта
|64433.7
|19 марта
|63489.0
|22 марта
|61335.0
|23 марта
|58648.6
|24 марта
|58510.2
|25 марта
|60663.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 24 марта- 27,8706 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара уверенно рос на межбанке 24 марта из-за выхода иностранцев из ОВГЗ
|Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах
|Rozetka и Monobank поспорили о комиссиях
|Святые против святейших. Почему развалился «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.03.21
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.03.2021
|Остаток средств на корсчетах банков 25.03.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.03.2021
|Земля под Киевом: как и почему дорожают участки под застройку вблизи столицы
|Золото дорожает 25 марта на возобновившихся опасениях за экономику
|Евро дорожает к доллару 25 марта в ожидании статистики по Германии
Это интересно
|Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей
|Kia представила большой полноприводный седан K8
|Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин
|В Киеве разоблачили мошенников, организовавших международную схему хищения средств
|Intel построит две новые фабрики и станет контрактным производителем полупроводников
|Почему вам не страшен коронавирус, если вы простужены
|Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, четыре камеры, 65-Вт зарядка и цена $550