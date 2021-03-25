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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.03.2021
11:04 25.03.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25 марта 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрэксимбанк
|27,8500
|Форвард банк
|27,9500
|Правекс
|27,8500
|Укрстройинвестбанк
|27,9700
|Креди Агриколь
|27,8300
|Ощадбанк
|27,9800
|Банк Сич
|27,8200
|OTP Bank
|28,0000
|Аккордрбанк
|27,8200
|Банк Сич
|28,0000
|Укрстройинвестбанк
|27,8000
|Приватбанк
|28,0112
|Конкорд
|27,8000
|Укрэксимбанк
|28,0400
|Коминвестбанк
|27,8000
|Правекс
|28,0500
|OTP Bank
|27,8000
|Креди Агриколь
|28,0700
|Форвард банк
|27,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7500
|Глобус
|28,1000
|Глобус
|27,7000
|Коминвестбанк
|28,1000
|Ощадбанк
|27,6800
|Аккордрбанк
|28,1200
|Приватбанк
|27,6500
|Конкорд
|28,5500
|Украинский Капитал
|27,5500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|32,8500
|Укрстройинвестбанк
|33,0500
|Конкорд
|32,8500
|Банк Сич
|33,1000
|Банк Сич
|32,8500
|Коминвестбанк
|33,1000
|Форвард банк
|32,8000
|Ощадбанк
|33,1000
|Коминвестбанк
|32,8000
|Правекс
|33,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,8000
|Форвард банк
|33,1000
|Аккордрбанк
|32,8000
|Приватбанк
|33,1126
|OTP Bank
|32,8000
|OTP Bank
|33,1500
|Креди Агриколь
|32,7800
|Креди Агриколь
|33,1700
|Укрэксимбанк
|32,7500
|Укрэксимбанк
|33,2000
|Укрстройинвестбанк
|32,7000
|Аккордрбанк
|33,3000
|Глобус
|32,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,3000
|Приватбанк
|32,6500
|Глобус
|33,3000
|Ощадбанк
|32,6000
|Конкорд
|33,8000
|Украинский Капитал
|32,5000
|Украинский Капитал
|34,0000
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