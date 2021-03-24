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Народный банк Китая исключил появление полностью анонимных CBDC
Полностью анонимные национальные цифровые валюты не соответствуют «консенсусу ведущих центробанков мира». Об этом заявил директор института CBDC Народного банка Китая (НБК) Му Чанчунь, пишет The Block.
«Условиями анонимности национальных цифровых валют выступает их ограниченность и необходимость контроля рисков. Полностью конфиденциальная CBDC неконструктивна», - указал он.
Чиновник пояснил, что в основе цифрового юаня лежит так называемая «контролируемая анонимность». Она предполагает приватность для пользователей при совершении сделок, но оставляет детали транзакций прозрачными для регуляторов.
По словам Му Чанчуня, на любой проект, который противоречит целям борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов, наложат вето.
Представитель НБК сослался на широкое использование биткоина и USDT преступниками для отмывания доходов от противозаконной деятельности.
В издании отметили, что в ЦБ Китая впервые подтвердили роль CBDC как инструмента финансового надзора.
В октябре ForkLog сообщал, что в данных о транзакциях с участием цифровых юаней не отражается название мерчанта.
Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван предупредила, что с запуском CBDC властям Поднебесной для конфискации имущества будет достаточно всего лишь изменить «пару строчек кода».
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