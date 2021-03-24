Финансовые новости
- |
- 24.03.21
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.03.2021
10:51 24.03.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|23.02.2021
|5.0500
|24.02.2021
|5.1056
|25.02.2021
|5.1310
|26.02.2021
|5.0288
|01.03.2021
|5.1500
|02.03.2021
|5.0188
|03.03.2021
|5.0313
|04.03.2021
|5.0444
|05.03.2021
|5.5438
|09.03.2021
|5.5625
|10.03.2021
|5.6838
|11.03.2021
|5.6700
|12.03.2021
|5.6738
|15.03.2021
|5.6571
|16.03.2021
|5.6150
|17.03.2021
|5.7385
|18.03.2021
|5.7346
|19.03.2021
|5.6125
|22.03.2021
|5.6962
|23.03.2021
|5.6750
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перераспределение национальных богатств: Что не так с идеей «экономических паспортов» для еще не рожденных украинцев
|Доллар резко подорожал на межбанке 23 марта из-за отказа иностранцев скупать новые ОВГЗ
|Самостоятельная сила или сателлиты «слуг»: Когда Верховная Рада останется без «Голоса»
|Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Народный банк Китая исключил появление полностью анонимных CBDC
|Справочный курс гривны 24 марта понизил на 15,87 коп до 27,8687 грн/$1
|Евро 24 марта дешевеет к доллару до минимума с осени
|Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин
|Азиатские фондовые биржи 24 марта закрылись в основном в минусе
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.03.21
Это интересно
|В США открыли бесплатный доступ к квантовому компьютеру на ионных ловушках
|Управляемые ИИ самолеты F-16 прошли испытания в виртуальных боях ACE
|Google, Microsoft и другие разработчики объединились, чтобы устранить проблемы отображения сайтов в браузерах
|Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1
|Первый твит главы Twitter продали за $2,9 млн в качестве NFT
|Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников
|Открыт метод массового производства фотоэлементов из перовскита