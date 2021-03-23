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Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на «длинные» бумаги упал
Основными результатами первичных аукционов по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник стало снижение ставки отсечения 6-мес. бумаг до 8,68% с 9,15% двумя неделями ранее и существенное падение спроса на 2-х и 3-летние бумаги.
Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения по 12-мес. ОВГЗ сохранилась на уровне 10,75%, 20-мес. - 11,1%, 3-летних - 12,05%, а 2-летних снизилась с 11,8% до 11,7% годовых.
По сравнению с прошлой неделей основные продажи переместились на годичные бумаги - 4,7 млрд грн, тогда как 20-мес. было реализовано на 1,12 млрд грн, тогда как неделю назад было наоборот - соответственно 2,98 млрд грн и 4,29 млрд грн.
В то же время продажи более длинных облигаций упали в 25 раз - до 79,3 млн грн.
В целом среднезвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,64% с 11,02% неделю назад при сокращении средневзвешенного срока с 18,6 до 14,2 месяцев, а объем продаж сократился с 10,1 млрд грн до 5,9 млрд грн.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|61
|62
|63
|64
|65
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000204986
|Доразмещение UA4000215156
|Первичное размещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|Дата проведения
|23.03.2021
|23.03.2021
|23.03.2021
|23.03.2021
|23.03.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.03.2021
|24.03.2021
|24.03.2021
|24.03.2021
|24.03.2021
|Срок оплаты процентов
|31.03.2021
|08.09.2021
|26.05.2021
|21.04.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|29.09.2021
|09.03.2022
|24.11.2021
|20.10.2021
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|25.05.2022
|20.04.2022
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|19.10.2022
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|19.04.2023
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|76.80
|58.65
|55.50
|79.85
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|15.36
|11.73
|11.10
|15.97
|9.99
|Срок обращения (дней)
|189
|350
|609
|756
|1 155
|Дата погашения
|29.09.2021
|09.03.2022
|23.11.2022
|19.04.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 117 436 000
|4 688 373 000
|1 107 499 000
|41 535 000
|32 458 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|4 637 673 000
|1 082 499 000
|41 535 000
|32 458 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10 987 970 000
|10 523 071 000
|1 082 499 000
|11 073 673 000
|10 710 165 000
|Количество поданных заявок. шт
|24
|42
|13
|11
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|16
|40
|12
|11
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|11.00
|11.20
|11.70
|12.05
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.30
|10.70
|11.10
|11.70
|12.05
|Установленная доходность. %
|8.68
|10.75
|11.10
|11.70
|12.05
|Средневзвешенная доходность. %
|8.59
|10.75
|11.10
|11.70
|12.05
|Поступление в бюджет
|553 725 288.43
|4 698 575 394.84
|1 121 414 839.05
|47 517 286.05
|31 786 443.98
Данные: Минфин Украины
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