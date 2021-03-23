Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на «длинные» бумаги упал

Основными результатами первичных аукционов по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник стало снижение ставки отсечения 6-мес. бумаг до 8,68% с 9,15% двумя неделями ранее и существенное падение спроса на 2-х и 3-летние бумаги.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения по 12-мес. ОВГЗ сохранилась на уровне 10,75%, 20-мес. - 11,1%, 3-летних - 12,05%, а 2-летних снизилась с 11,8% до 11,7% годовых.

По сравнению с прошлой неделей основные продажи переместились на годичные бумаги - 4,7 млрд грн, тогда как 20-мес. было реализовано на 1,12 млрд грн, тогда как неделю назад было наоборот - соответственно 2,98 млрд грн и 4,29 млрд грн.

В то же время продажи более длинных облигаций упали в 25 раз - до 79,3 млн грн.

В целом среднезвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,64% с 11,02% неделю назад при сокращении средневзвешенного срока с 18,6 до 14,2 месяцев, а объем продаж сократился с 10,1 млрд грн до 5,9 млрд грн.





Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 61 62 63 64 65 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000204986 Доразмещение UA4000215156 Первичное размещение UA4000216774 Доразмещение UA4000200885 Доразмещение UA4000207880 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 Дата проведения 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 24.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 Срок оплаты процентов 31.03.2021 08.09.2021 26.05.2021 21.04.2021 26.05.2021 Срок оплаты процентов 29.09.2021 09.03.2022 24.11.2021 20.10.2021 24.11.2021 Срок оплаты процентов 25.05.2022 20.04.2022 25.05.2022 Срок оплаты процентов 23.11.2022 19.10.2022 23.11.2022 Срок оплаты процентов 19.04.2023 24.05.2023 Срок оплаты процентов 22.11.2023 Срок оплаты процентов 22.05.2024 Размер купонного платежа на одну облигацию 76.80 58.65 55.50 79.85 49.95 Номинальный уровень доходности. % 15.36 11.73 11.10 15.97 9.99 Срок обращения (дней) 189 350 609 756 1 155 Дата погашения 29.09.2021 09.03.2022 23.11.2022 19.04.2023 22.05.2024 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 117 436 000 4 688 373 000 1 107 499 000 41 535 000 32 458 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500 000 000 4 637 673 000 1 082 499 000 41 535 000 32 458 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 987 970 000 10 523 071 000 1 082 499 000 11 073 673 000 10 710 165 000 Количество поданных заявок. шт 24 42 13 11 7 Количество удовлетворенных заявок. шт 16 40 12 11 7 Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.00 11.00 11.20 11.70 12.05 Минимальный уровень доходности облигаций. % 8.30 10.70 11.10 11.70 12.05 Установленная доходность. % 8.68 10.75 11.10 11.70 12.05 Средневзвешенная доходность. % 8.59 10.75 11.10 11.70 12.05 Поступление в бюджет 553 725 288.43 4 698 575 394.84 1 121 414 839.05 47 517 286.05 31 786 443.98

Данные: Минфин Украины