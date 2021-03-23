Доступная ипотека 7%: за первые три недели заключили 20 кредитных договоров

Уполномоченными банками по выполнению государственной программы «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 22 марта подписано 20 кредитных договоров на общую сумму 14,72 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 22 марта уполномоченными банками по выполнению государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 20 кредитных договоров на общую сумму 14,72 млн грн. Рассматриваются еще 90 заявок на участие в программе на общую сумму 85,59 млн грн, причем, как на первичном (17,77%), так и вторичном рынках (82,23%). На сегодняшний день в программе участвуют 18 регионов и г. Киев. Самые активные из них - Киевская обл. (35%), г. Киев (30%), Львовская обл. (17%), Харьковская обл. (10%) и Ривненская обл. (8%).

Как сообщал Укринформ, запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта 2021 года. Фонд развития предпринимательства (ФРП) продолжает работу по привлечению банков к программе. Восемь уполномоченных банков, которые уже присоединились к госпрограмме, совершенствуют собственные процедуры в соответствии с условиями программы, проводят обучение персонала, совершенствуют информационные материалы для потенциальных заемщиков.

По условиям программы объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта - 2,5 млн грн, а сумма ипотеки - 2 млн грн. Первый минимальный взнос - 15%; ипотечная ставка - 7%.