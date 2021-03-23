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Справочный курс гривны 23 марта понизил на 2,16 коп до 27,71 грн/$1
12:25 23.03.2021 |
Национальный банк 23 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.16 коп. до 27.71 UAH/USD.
|Показатель
|22.03.2021
|23.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6884
|27.7100
|0.078
Данные: НБУ
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