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Доля доллара на межбанке к 2021 году вернулась к 87%
22:26 22.03.2021 |
Доля долларовых операций на межбанковском валютном рынке в 2021 году выросла на 2 п.п. и составила 87%, вернувшись до уровня 2019 года, свидетельствует статистика, размещенная в презентации директора департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексея Лупина.
Согласно ей, доля операций с евро на межбанке к 2021 году сократилась на 2 п.п. - до 12%.
Указывается, что в структуре валютного рынка основными участниками являются частные банки (56%), банки с иностранным капиталом (38%), государственные банки (5%) и НБУ (1%).
По информации регулятора, основными торговыми платформами на рынке остаются Refinitiv (с долей 65%) и Bloomberg (35%).
Согласно презентации, наибольшее количество операций на межбанке в 2020 году осуществлялось с 11:00 до 12:00 (23% от всех операций), с 10:00 до 11:00 (22,5%), с 12:00 до 13:00 (17,5%) и с 14:00 по 15:00 (12%). Указывается, что с 8:00 по 10:00 и с 15:00 по 16:00 осуществляется по 8% от всех операций, с 13:00 по 14:00 - 5%, а с 16:00 по 17:00 - 3,5%.
Отмечается, что коронакризис привел к временной приостановке восходящей тенденции сделок на валютном рынке.
Как сообщалось, доля доллара на межбанке в 2020 году составляла 85%, в 2019-м - 87% от общей суммы операций, а доля евро - соответственно 14% и 12%.
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