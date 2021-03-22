Биткоин-биржа Coinbase заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности

Coinbase урегулировала претензии со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Крупнейшая американская криптобиржа заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В период с января 2015 года по сентябрь 2018 года Coinbase безответственно предоставляла ложные, вводящие в заблуждение и недостоверные отчеты о сделках с цифровыми активами, включая биткоин, на платформе электронных торгов GDAX, которой она оперировала», - отметили представители регулятора.

Coinbase использовала программы Hedger и Replicator, которые генерировали ордера, время от времени сопоставлявшиеся друг с другом. Это приводило к завышенным объемам торгов в определенных торговых парах, вводя в заблуждение пользователей.

Регулятор также уличил Coinbase в «отмывочной торговле» [wash trading]. По информации CFTC, в течение шести недель - с августа по сентябрь 2016 года - бывший сотрудник биржи систематически размещал ордера на покупку и продажу в паре LTC/BTC.

«Это создало ложное представление о ликвидности и торговом интересе к Litecoin», - подчеркнули в ведомстве.

По словам представителей CFTC, доля генерируемой сотрудником фейковой активности иногда достигала 99% от дневного оборота LTC/BTC.



