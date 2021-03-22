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Справочный курс гривны 22 марта понизил на 2,57 коп до 27,6884 грн/$1
12:27 22.03.2021 |
Национальный банк 22 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.57 коп. до 27.6884 UAH/USD.
|Показатель
|19.03.2021
|19.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7141
|27.6884
|0.093
Данные: НБУ
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