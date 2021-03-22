Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 19.03.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|19.03
|-
|180.0 (6.5; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|17.03
|22266.0 (5.5)
|-
|18.03
|25150.0 (5.5)
|-
|19.03
|23807.0 (5.5)
|110086.0 (6.5; 7)
Данные НБУ