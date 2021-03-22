НБУ на минувшей неделе купил $30,5 млн на межбанке

Согласно им, в целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $290,5 млн, продал – $20 млн.
Уточняется, что в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн.
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12:05 22.03.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 15 по 19 марта купил на межбанковском валютном рынке $30,5 млн в рамках интервенций по единому курсу, свидетельствуют данные, размещенные на сайте центробанка.
Согласно им, в целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $290,5 млн, продал – $20 млн.
Уточняется, что в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн.
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