Финансовые новости
- |
- 19.03.21
- |
- 22:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Джером Пауэлл: CBDC не заменят фиат
22:03 19.03.2021 |
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что цифровые валюты центрального банка (CBDC) не заменят обычные деньги, а будут сосуществовать с ними.
В ходе выступления на конференции, посвященной виртуальным платежам, Пауэлл отметил, что улучшать мировую платежную систему должен не только государственный, но и частный сектор.
«CBDC должны сосуществовать с наличными деньгами и другими видами валюты в гибкой инновационной платежной системе», - заявил глава ФРС.
По его словам, совет управляющих ведомства экспериментирует с CBDC вместе с Федеральным резервным банком Бостона и Массачусетским технологическим институтом.
В ноябре 2020 года глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор не будет спешить с запуском собственной CBDC. Если решение примут, на это может уйти от двух до четырех лет.
В январе 2021 года Пауэлл назвал регулирование стейблкоинов важнее выпуска цифрового доллара США. По его словам, американские власти не стремятся первыми в мире выпустить CBDC, потому что уже стали первопроходцами, создав мировую резервную валюту.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Подозрение Рожковой. НБУ ведет внутреннее расследование
|Дело ПриватБанка. Замглавы НБУ Рожкову хотят обвинить в госизмене – Kyiv Post
|Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается
|«Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Джером Пауэлл: CBDC не заменят фиат
|Депозитные ставки для физлиц 19.03.21
|Подозрение Рожковой. НБУ ведет внутреннее расследование
|Доллар 19 марта ослабевает на фоне снижения доходности гособлигаций США
|Справочный курс гривны 19 марта понизил на 3,13 коп до 27,6828 грн/$1
|Фондовые биржи Азии 19 марта закрылись в минусе
Это интересно
|Мобильная GeForce RTX 3050 Ti получила 2560 ядер CUDA и 4 Гбайт видеопамяти
|Alibaba перестал быть крупнейшим китайским онлайн-ретейлером — его потеснил Pinduoduo
|BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4
|Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера
|Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
|Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру
|В главном браузере Microsoft появился детский режим