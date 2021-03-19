Джером Пауэлл: CBDC не заменят фиат

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что цифровые валюты центрального банка (CBDC) не заменят обычные деньги, а будут сосуществовать с ними.

В ходе выступления на конференции, посвященной виртуальным платежам, Пауэлл отметил, что улучшать мировую платежную систему должен не только государственный, но и частный сектор.

«CBDC должны сосуществовать с наличными деньгами и другими видами валюты в гибкой инновационной платежной системе», - заявил глава ФРС.

По его словам, совет управляющих ведомства экспериментирует с CBDC вместе с Федеральным резервным банком Бостона и Массачусетским технологическим институтом.

В ноябре 2020 года глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор не будет спешить с запуском собственной CBDC. Если решение примут, на это может уйти от двух до четырех лет.

В январе 2021 года Пауэлл назвал регулирование стейблкоинов важнее выпуска цифрового доллара США. По его словам, американские власти не стремятся первыми в мире выпустить CBDC, потому что уже стали первопроходцами, создав мировую резервную валюту.



