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Visa начнёт работать с криптовалютами — расплатиться биткоинами можно будет практически везде
09:03 19.03.2021 |
Международная платёжная система Visa приняла решение начать работу на криптовалютном рынке, следуя примеру PayPal, которая в прошлом году объявила о поддержке операций с биткоинами и другими виртуальными валютами.
Гендиректор Visa Альфред Келли (Alfred Kelly) заявил на этой неделе в ходе подкаста Leadership Next журнала Fortune, что компания планирует не только обеспечить возможность покупки биткоинов с использованием её платёжных карт, но и предоставить возможность тратить криптовалюту в любых местах, где принимают карты Visa.
«Мы пытаемся сделать две вещи. Во-первых, разрешить покупку биткоинов в системе Visa. И, во-вторых, обеспечить работу с биткоин-кошельками, чтобы биткоин можно было перевести в фиатную валюту и, следовательно, сразу же использовать в любом из 70 миллионов мест по всему миру, где принимают Visa», - сообщил Келли.
Глава Visa отметил, что криптовалюты потенциально могут стать новым платёжным средством, особенно на развивающихся рынках. С другой стороны, Visa также всё больше внимания уделяет использованию стейблкоинов (криптовалюта с привязкой к базовому активу, включая фиатную валюту). Келли сообщил, что в настоящее время компания сотрудничает примерно с 35 партнёрами, занимающимися стейблкоинами. Предполагается, что стратегия Visa будет охватывать биткоины, альткоины, а также стейблкоины.
Кроме того сегодня одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире - Crypto.com - объявила о стратегическом партнёрстве с Visa. Эта биржа уже выпускает платёжные карты совместно с виза, которые доступны в нескольких десятках стран, и в рамках нового партнёрства планирует значительно расшить свою географию.
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