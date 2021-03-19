Visa начнёт работать с криптовалютами — расплатиться биткоинами можно будет практически везде

Международная платёжная система Visa приняла решение начать работу на криптовалютном рынке, следуя примеру PayPal, которая в прошлом году объявила о поддержке операций с биткоинами и другими виртуальными валютами.

Гендиректор Visa Альфред Келли (Alfred Kelly) заявил на этой неделе в ходе подкаста Leadership Next журнала Fortune, что компания планирует не только обеспечить возможность покупки биткоинов с использованием её платёжных карт, но и предоставить возможность тратить криптовалюту в любых местах, где принимают карты Visa.

«Мы пытаемся сделать две вещи. Во-первых, разрешить покупку биткоинов в системе Visa. И, во-вторых, обеспечить работу с биткоин-кошельками, чтобы биткоин можно было перевести в фиатную валюту и, следовательно, сразу же использовать в любом из 70 миллионов мест по всему миру, где принимают Visa», - сообщил Келли.

Глава Visa отметил, что криптовалюты потенциально могут стать новым платёжным средством, особенно на развивающихся рынках. С другой стороны, Visa также всё больше внимания уделяет использованию стейблкоинов (криптовалюта с привязкой к базовому активу, включая фиатную валюту). Келли сообщил, что в настоящее время компания сотрудничает примерно с 35 партнёрами, занимающимися стейблкоинами. Предполагается, что стратегия Visa будет охватывать биткоины, альткоины, а также стейблкоины.

Кроме того сегодня одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире - Crypto.com - объявила о стратегическом партнёрстве с Visa. Эта биржа уже выпускает платёжные карты совместно с виза, которые доступны в нескольких десятках стран, и в рамках нового партнёрства планирует значительно расшить свою географию.



