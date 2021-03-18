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Банки выдали 12 кредитов на 9,4 млн грн по программе «Доступная ипотека 7%» - Минфин
16:49 18.03.2021 |
Уполномоченные банки с 1 по 18 марта выдали 12 кредитных договоров по программе "Доступная ипотека 7%" на 9,4 млн грн, а получили 57 заявок на 55,4 млн грн, сообщило Министерство финансов.
"По состоянию на 18 марта этого года уполнопоченные банки по выполнению программы "Доступная ипотека 7%" подписали 12 кредитных соглашений на 9,4 млн грн", - указал Минфин на сайте в четверг.
Согласно его данным, наибольшее количество кредитов по этой программе выдал банк "Глобус" - шесть кредитов на 4,9 млн грн. Укргазбанк выдал пять кредитов на 3,9 млн грн, еще один кредит выдал "ОТП Банк" на 534 тыс. грн.
К программе подключились восемь банков - Укргазбанк, Ощадбанк, "КБ "Глобус", МегаБанк, ПриватБанк, Кредобанк, "ОТП Банк" и "Банк Альянс".
"В настоящее время продолжается их работа по полноценному запуску, в частности, модификации под программу собственных процедур, обучение персонала, разработка информационных материалов для потенциальных заемщиков и прочее", - указало министерство.
По условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта - 2,5 млн грн, а сумма ипотеки - 2 млн грн. Первый минимальный взнос - 15%. Ипотечная ставка - 7%.
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