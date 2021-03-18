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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фунт стерлингов 18 марта дешевеет к доллару и дорожает в паре с евро на итогах заседания Банка Англии

15:38 18.03.2021 |

Финансы

 

Курс фунта стерлингов в четверг снижается в паре с долларом США и растет относительно евро после публикации итогов мартовского заседания Банка Англии.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3914 по сравнению с $1,3963 на закрытие торгов в среду. Курс британской нацвалюты вырос до 1,1680 евро с 1,1655 евро.

Банк Англии по итогам мартовского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.

Регулятор планирует сохранить текущие темпы выкупа гособлигаций с возможностью их последующего замедления. Однако если рыночные условия заметно ухудшатся, Банк Англии готов нарастить темпы выкупа активов, говорится в сообщении центробанка.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1913 по сравнению с $1,1982 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара к иене поднялся до 109,2 иены c 108,84 иены в среду.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,42%. Более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,43%.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 16-17 марта. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы. Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 45 тыс. - до 770 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 725 тыс., а не 712 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 700 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Инвесторы на этой неделе также ожидают итогов заседания Банка Японии, которые станут известны в пятницу. ЦБ Японии, скорее всего, сохранит краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля, считают экономисты. Инвесторы также ожидают публикации результатов крупнейшего с 2016 года пересмотра денежно-кредитной политики Банка Японии, отмечает Financial Times.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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