Bank Of America назвал главную причину вложений в биткоин

Bank Of America в своем обзоре назвал повышение курса биткоина основным аргументом для тех, кто решил вкладывать в него средства.

"Главный аргумент в пользу биткоина - не диверсификация, стабильная доходность или защита от инфляции, а чистый рост стоимости", - говорится в обзоре.

Bank Of America поясняет: биткоин не привязан к инфляции и остается исключительно нестабильным, что и делает его не самым лучшим средством сбережения или платежа. В свою очередь, повышение стоимости биткоина - фактор, который зависит от опережающего спроса на эту криптовалюту.

Вдобавок, предложение биткоина искусственно ограничено, указывает Bank Of America. По его подсчетам, выпуск криптовалюты ограничен 21 миллионом монет в год, а рост предложения снижается вдвое каждые четыре года. Колебания спроса становятся "ключом к движению цены".

Более того, эта криптовалюта отличается высокой концентрацией: 95% биткоинов сосредоточено на 2,4% счетов, при том, что, по данным ФРС, только 1% богатых американцев контролирует только 30,4% всего состояния домохозяйств в США. Из-за этого валюта уязвима к колебаниям цен при любом движении на этих счетах.

Также биткоин ограничен сложной системой расчета: с ним может проводиться только 14 тысяч транзакций в час против 236 миллионов транзакций у глобальной платежной системы Visa. Доходность биткоина чувствительна к росту спроса на доллар, указывается в обзоре. Чистый приток в биткоин в размере 93 миллионов долларов может привести к росту стоимости на 1%.



