Глава Visa раскрыл подробности криптостратегии компании

Платежная компания Visa поставила перед собой цель использовать возможности, связанные с новыми технологиями и методами перевода средств. Об этом заявил ее глава Альфред Келли в подкасте журнала Fortune.

Visa придерживается многосторонней стратегии, включающей в себя биткоин, другие криптовалюты, а также обеспеченные фиатной валютой токены и стейблкоины.

«Мы пытаемся выполнить две задачи. Первая - предоставить возможность покупки первой криптовалюты через аккаунты в платежной системе. Вторая - работать с биткоин-кошельками, чтобы переводить монеты в фиат и тратить их в любой из 70 млн точек в мире, где принимают Visa», - заявил Келли.

Глава компании отметил большой потенциал становления криптовалют в качестве платежного средства, прежде всего в странах с развивающейся экономикой.

По словам Келли, они работают с 35 игроками в сфере цифровых валют.

CEO Visa предположил, что криптовалюты могут получить «чрезвычайно массовое распространение» в ближайшие пять лет, но не исключил и возможность спада этого интереса.

Альфред Келли представил стратегию компании в сфере криптовалют в ходе телеконференции с инвесторами в январе. Она предполагает создание партнерских соглашений с операторами кошельков и биржами. Топ-менеджер также допустил вариант использования криптовалют в качестве платежной опции без их конвертации в фиат.

В декабре 2020 года Visa подключила свою глобальную сеть к USDС. В дальнейших планах - выпуск карты, при помощи которой продавцы товаров и услуг смогут напрямую принимать стейблкоин в качестве оплаты.

В феврале компания приступила к тестированию набора программных интерфейсов приложений (API), которые позволят клиентам традиционных банков покупать и продавать цифровые активы.

Схожую стратегию в криптопространстве реализует конкурент Visa, компания Mastercard. В этом году эта платежная система планирует открыть для мерчантов возможность принимать платежи в цифровых активах напрямую, без поддержки эмитентов криптовалютных карт или процессингов.

В Mastercard делают ставку на стейблкоины и национальные цифровые валюты и сомневаются в пригодности биткоина для платежей.

Глава другого платежного гиганта PayPal Дэн Шульман пообещал открыть возможность по использованию криптовалют в расчетах с любым из 29 млн мерчантов «в ближайшие месяцы».



