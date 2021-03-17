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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.03.2021
09:34 17.03.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|16.02.2021
|5.2346
|17.02.2021
|5.0993
|18.02.2021
|5.0880
|19.02.2021
|5.3131
|22.02.2021
|5.2300
|23.02.2021
|5.0500
|24.02.2021
|5.1056
|25.02.2021
|5.1310
|26.02.2021
|5.0288
|01.03.2021
|5.1500
|02.03.2021
|5.0188
|03.03.2021
|5.0313
|04.03.2021
|5.0444
|05.03.2021
|5.5438
|09.03.2021
|5.5625
|10.03.2021
|5.6838
|11.03.2021
|5.6700
|12.03.2021
|5.6738
|15.03.2021
|5.6571
|16.03.2021
|5.6150
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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