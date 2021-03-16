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Остаток средств на корсчетах банков 16.03.21
09:57 16.03.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|16 февраля
|62170.6
|17 февраля
|61854.9
|18 февраля
|59731.1
|19 февраля
|62661.5
|22 февраля
|55600.8
|23 февраля
|55450.9
|24 февраля
|54341.5
|25 февраля
|54798.8
|26 февраля
|55016.7
|1 марта
|60500.8
|2 марта
|47746.5
|3 марта
|49279.5
|4 марта
|51025.6
|5 марта
|57739.0
|9 марта
|45170.0
|10 марта
|48062.3
|11 марта
|54124.9
|12 марта
|54160.1
|15 марта
|55349.9
|16 марта
|58529.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 16 марта- 27,6434 грн
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