Доллар 16 марта укрепляется к иене и слабеет к евро

Курс доллара во вторник утром демонстрирует разнонаправленную динамику к другим основным мировым валютам, поскольку инвесторы предпочитают сохранять осторожность перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 EET курс евро к доллару рос до 1,1938 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1928 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,14 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 91,8 пункта.

Основное ближайшее событие для валютных инвесторов - очередное заседание Федрезерва. Предполагается, что по его итогам ключевая ставка в США сохранится на минимальном уровне 0-0,25% годовых, а объем программы выкупа активов останется без изменений. Кроме того, регулятор должен опубликовать свои новые экономические прогнозы. Особенное внимание трейдеров также будет уделено комментариям о резком повышении доходности гособлигаций США.

"Предстоящее заседание FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам - ред.), вероятно, определит направление доллара, по крайней мере, на следующие несколько месяцев", - считает сопредседатель департамента глобальной валюты Goldman Sachs Зак Пандл (Zach Pandl), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Также на настроения рынков может оказать влияние макростатистика. В частности, днем будут опубликованы данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики ожидают, что показатель в марте вырос до 74 пунктов с уровня прошлого месяца в 71,2 пункта.