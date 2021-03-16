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«Доступные кредиты 5-7-9%»: Объемы займов достигли 25,5 миллиардов
Со старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-участники выдали 10 369 кредитов на общую сумму 25,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Из общей суммы в 25,5 млрд грн 13,3 млрд - рефинансирование ранее полученных займов.
4,5 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 7,7 млрд грн в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.
"Наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (19%) и промышленной переработки (15%).
По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 360 договоров на сумму 1422 млн грн.
В частности, 985 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю соглашений составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%.
339 млн грн - это выданные уполномоченными банками соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 98 млн грн.
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