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НБУ планирует и дальше повышать учетную ставку
Для ослабления инфляционного давления Национальному банку придется и дальше повышать учетную ставку.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка относительно уровня учетной ставки 3 марта 2021 года.
"Члены КМП согласились, что для ослабления фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий Национальному банку придется и дальше повышать учетную ставку", - говорится в сообщении.
В ходе заседания члены КМП уделили особое внимание усилению инфляционного давления в условиях восстановления мировой и украинской экономики.
Участники дискуссии отметили, что в начале года инфляция существенно ускорилась. Так, в январе она ожидаемо пересекла верхнюю границу целевого диапазона 5% ± 1 п. п. В феврале, по данным онлайн-мониторинга Национального банка, потребительские цены росли быстрее, чем предполагал базовый макропрогноз (Инфляционный отчет, январь 2021 года). Экономика Украины продолжала восстанавливаться. Спад ВВП в 2020 году (на 4,2%) оказался не таким существенным, как ожидалось в начале коронакризиса (на 6%). Ужесточение карантинных ограничений в январе имело временный негативный эффект на экономическую деятельность. Деловые настроения бизнеса заметно улучшились сразу после завершения январского локдауна. В частности, в феврале предприятия промышленности впервые за последние четыре месяца оптимистично оценили собственные экономические перспективы. Оценки в секторах торговли и услуг почти достигли равновесного уровня. Глобальная экономика тоже активно восстанавливается благодаря развертыванию вакцинации и масштабным программам стимулирования.
Члены КМП отметили, что проинфляционные риски для базового прогноза инфляции усилились. Цены на мировых товарных рынках, в частности на энергоносители и продовольствие, растут стремительнее, чем ожидалось. Увеличивается инфляционное давление со стороны стран-торговых партнеров через активизацию их экономик и девальвационные эффекты в отдельных странах. Внутреннее фундаментальное давление тоже ожидаемо усилилось. Так, несмотря на жесткие карантинные ограничения, розничный товарооборот в январе вырос на 3,5% г/г.
Существенно, по сравнению с прошлым годом, увеличились расходы украинцев на покупку товаров в интернет-магазинах. Инфляционные ожидания остаются завышенными. Однако приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги в январе-феврале не имел заметного дезинфляционного эффекта через канал валютного курса.
Как сообщал Укринформ, Правление Национального банка Украины с 5 марта приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых.
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