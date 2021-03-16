Банки выдали 69 кредитов по госгарантиям на портфельной основе на 166 млн грн - Минфин

Уполномоченные банки в феврале выдали 69 кредитов по государственным гарантиям на портфельной основе на 166,15 млн грн, наибольшее количество кредитных соглашений заключил ПриватБанк - 59 займов на 72 млн грн, сообщило Министерство финансов.

"В феврале 2021 года четыре банка начали заключать кредитные договоры и предоставлять кредитование малым и средним предприятиям в рамках таких портфелей кредитов. По состоянию на 1 марта 2021 года заключено 69 договоров на 166,15 мл грн", – указал Минфин на сайте в понедельник.

При этом обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены госгарантиями на портфельной основе, составили 78,44 млн грн, или 2% от общего лимита.

Согласно сообщению министерства, помимо ПриватБанка, в минувшем месяце выдавали кредиты по этой программе Укргазбанк - семь кредитов на 25 млн грн, Укрэксимбанк - два займа на 30 млн грн, банк "Восток" - 1 займ на 40 млн грн.

"Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидируют Одесская и Днепропетровская области - 42 млн грн и 35 млн грн соответственно", - указал Минфин.

Он также напомнил, что госгарантии на портфельной основе призваны поддержать микро-, малый и средний бизнес в Украине через упрощения доступа к банковскому финансированию.

Как сообщалось, в конце 2020 года Кабинет министров предоставил 3,93 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе 11 банкам для кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства. В частности, Ощадбанку выделены госгарантии на 1 млрд грн, Укрэксимбанку – на 800 млн грн, Укргазбанку – 500 млн грн, ПриватБанку – 400 млн грн, ТАСкомбанку – на 280 млн грн, ОТП Банку и банку "Восток" – по 250 млн грн, Пиреус Банку – 150 млн грн, банку "Львив" – 105 млн грн, банку "Альянс" – 100 млн грн, Кредитвест Банку – 95 млн грн.

К портфелю кредитов, который может быть частично обеспечен госгарантиями, могут быть отнесены кредиты субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства старше одного года, кредиты на финансирование инвестпроекта, инвестиционной цели и рефинансирование задолженности по другим кредитам.