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АНАЛИТИКА

Справочный курс гривны 15 марта повышен на 7,31 коп до 27,663 грн/$1

12:24 15.03.2021 |

Финансы

 

Национальный банк 15 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.31 коп. до 27.663 UAH/USD.


Показатель12.03.202115.03.2021%
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 27.7361 27.66300.264

Данные: НБУ
 

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