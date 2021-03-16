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Нацбанк Украины предложил отложить закон «О виртуальных активах»
Национальный банк Украины предложил отложить принятие законопроекта «О виртуальных активах», который регулирует операции с криптовалютой на территории страны. Об этом сообщил основатель биржи Kuna Михаил Чобанян.
По его словам, у центробанка возникли вопросы касательно подтверждения источников средств «на первичную покупку крипты».
Позже Михаил Чобанян сообщил, что предложение доработать законопроект - инициатива первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.
2 декабря Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу проект закона «О виртуальных активах», который определяет виртуальные активы как нематериальное благо.
Функция регулятора рынка закреплена за Министерством цифровой трансформации, а в отдельных случаях - за Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Законопроект дополняет ранее принятый закон о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Ранее в НБУ заявили, что легализация криптовалют предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка. По мнению чиновников, называть криптовалюту валютой некорректно.
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