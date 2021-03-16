COO Goldman Sachs: клиентский спрос на криптовалюты растет

Операционный директор крупного инвестиционного банка США Goldman Sachs Джон Уолдрон рассказал о растущем интересе клиентов к цифровым активам. Об этом сообщает Reuters.

По словам топ-менеджера, в финансовой организации рассматривают возможности удовлетворения клиентского спроса. Однако банк вынужден соблюдать правила регуляторов, добавил Уолдрон.

«Пандемия стала значительным стимулом роста. Нет сомнений, что отрасли электронной коммерции и цифровых активов продолжат расти», - заявил операционный директор Goldman Sachs.

В банке также рассматривают возможность запуска кастодиального сервиса и торгуемого на бирже фонда (ETF) на базе криптовалют.

Уолдрон отметил, что представители Goldman Sachs уже ведут переговоры с регуляторами и центральными банками по поводу правил работы с цифровыми активами.

В январе СМИ писали, что в финансовой организации рассматривают выход на криптовалютный рынок. В частности изучают возможность запуска кастодиального сервиса для цифровых активов.

Напомним, недавний опрос Goldman Sachs показал, что 40% клиентов банка владеют криптовалютой. Из них более 60% рассчитывают на рост активов в течение следующих 12-24 месяцев.