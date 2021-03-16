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Binance добавила в платежный сервис функцию оплаты без комиссий
11:55 15.03.2021 |
Криптовалютная биржа Binance представила альфа-версию собственного платежного сервиса.
Новая функция Binance Pay позволяет пользователям и продавцам выбирать варианты оплаты, получать или отправлять криптовалюту без комиссий. Сервис поддерживает более 30 активов.
В компании заявили, что обновление будет способствовать интеграции цифровых активов в повседневную жизнь и их массовому принятию.
«Классическая платежная инфраструктура пронизана высокими транзакционными комиссиями. Мы рассматриваем данный продукт как способ решения одной из многих проблем и ограничений традиционных финансов», - заявил CEO Binance Чанпэн Чжао.
В феврале 2021 года биржа запустила бета-версию Binance Pay. Доступ к сервису получили зарегистрированные пользователи. Создание нового аккаунта требовало прохождения KYC-процедуры.
Изначально Binance Pay поддерживал нативный токен платформы BNB, стейблкоин Binance USD (BUSD), биткоин (BTC), Ethereum (ETH), евро, а также монету экосистемы эмитента банковских дебетовых карт Swipe (SXP).
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