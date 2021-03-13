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Нацбанк вновь приостановил покупку валюты на межбанке
23:29 12.03.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 9 по 12 марта не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
В целом с начала года регулятор выкупил $260 млн, а продал - $20 млн.
Тем временем, курс гривни незначительно ослабился с 27,7091 грн/$ в начале недели до 27,7305 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 12 марта.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 1 по 5 марта купил на межбанковском валютном рынке $20 млн, тогда как две недели перед этим регулятор не покупал и не продавал валюту.
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