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Опрос: 85% институциональных держателей биткоина увеличат инвестиции в криптовалюты
23:37 12.03.2021 |
Опрос криптофонда Nickel Digital показал, что 40% институциональных инвесторов и управляющих активами, владеющих криптовалютами, купили биткоин для защиты от инфляции. Об этом сообщает Decrypt.
Согласно опросу, более 85% владельцев цифровых активов планируют увеличить инвестиции в криптовалюты в течение следующих двух лет. 56% ожидают незначительного роста биткоина, а 21% рассчитывают на дальнейшие взлеты актива в 2021 году.
«Также растет оптимизм в отношении улучшения инфраструктуры сектора. Это приведет к тому, что на рынок войдет больше крупных инвесторов», - заявил CEO Nickel Digital Анатолий Крачилов.
По словам топ-менеджера, биткоин сохранит высокую волатильность. Он назвал такую тенденцию «ожидаемой для новой технологии на ранней стадии принятия».
«Ценовое движение для таких активов никогда не должно идти по прямой линии. Только профессиональные инвесторы с долгосрочной позицией должны иметь доступ к этому классу активов», - добавил Крачилов.
Соучредитель Nickel Digital уверен, что криптовалютные инвесторы должны быть готовы к высокому риску.
В опросе поучаствовали 50 институциональных инвесторов и 50 управляющих активами в сумме на $110 млрд из Германии, Швейцарии, Великобритании и США в январе 2021 года.
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