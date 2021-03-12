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Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2021 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых
12:51 12.03.2021 |
По сравнению с январем ставки снизились на 0,1 п.п.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,1 п.п. до 6,4% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий за февраль выросли с 8,7% до 8,2% годовых, по валютным снизились с 4,4% до 4,3% годовых.
Кредитный портфель банков за февраль 2021 год не изменился - 949 млрд гривен, в т.ч. населения вырос я на 0,7% до 200 млрд гривен, предприятий сократился на 0,1% до 738 млрд гривен.
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