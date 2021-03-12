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Справочный курс гривны 12 марта повышен на 0,7 коп до 27,7361 грн/$1
12:23 12.03.2021 |
Национальный банк 12 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.7 коп. до 27.7361 UAH/USD.
|Показатель
|11.03.2021
|12.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7431
|27.7361
|0.025
Данные: НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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