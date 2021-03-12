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Остаток средств на корсчетах банков 12.03.21
10:48 12.03.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|11 февраля
|57754.7
|12 февраля
|57514.7
|15 февраля
|64168.6
|16 февраля
|62170.6
|17 февраля
|61854.9
|18 февраля
|59731.1
|19 февраля
|62661.5
|22 февраля
|55600.8
|23 февраля
|55450.9
|24 февраля
|54341.5
|25 февраля
|54798.8
|26 февраля
|55016.7
|1 марта
|60500.8
|2 марта
|47746.5
|3 марта
|49279.5
|4 марта
|51025.6
|5 марта
|57739.0
|9 марта
|45170.0
|10 марта
|48062.3
|11 марта
|54124.9
|12 марта
|54160.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 12 марта- 27,7486 грн
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