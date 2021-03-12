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Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша, - МВФ
08:11 12.03.2021 |
Международный валютный фонд считает независимость Национального банка жизненно важной составляющей для выделения очередного транша. Независимость НБУ является очень важным принципом для экономической и финансовой стабильности страны.
Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер МВФ Джерри Райс.
"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ в отношении любой страны. Независимость НБУ - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим. Этот вопрос является жизненно важным для нас", - подчеркнул он.
Райс отметил, что существенным фактором для МВФ также является сохранение целостности, независимости и эффективности антикоррупционных институтов в Украине.
Он добавил, что все это является "важными предпосылками и требованиями", которые определены в программе сотрудничества между Украиной и МВФ.
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