Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша, - МВФ

Международный валютный фонд считает независимость Национального банка жизненно важной составляющей для выделения очередного транша. Независимость НБУ является очень важным принципом для экономической и финансовой стабильности страны.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер МВФ Джерри Райс.

"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ в отношении любой страны. Независимость НБУ - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим. Этот вопрос является жизненно важным для нас", - подчеркнул он.

Райс отметил, что существенным фактором для МВФ также является сохранение целостности, независимости и эффективности антикоррупционных институтов в Украине.

Он добавил, что все это является "важными предпосылками и требованиями", которые определены в программе сотрудничества между Украиной и МВФ.

