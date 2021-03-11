Объем ипотечного кредитования в январе вырос в 1,8 раза - опрос НБУ

Объем ипотечного кредитования в январе 2021 года составил 326 млн грн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (176,5 млн грн), свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса банков.

Согласно сообщению, почти 87,6% ипотечных договоров на сумму 277,87 млн грн в январе были составлены с пятью банками, что свидетельствует о концентрированности рынка ипотечного кредитования.

Количество выданных за указанный период кредитов составило 444, что на 31,7% больше аналогичного показателя прошлого года.

НБУ отметил, что в январе средний размер кредита на покупку жилья вырос на 39,6% - до 734,36 тыс. грн, в то же время средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составил 881,3 тыс. грн, вторичной - 708,25 тыс. грн.

Согласно результатам опросов, вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования, в частности доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в январе 2021 года составила около 81,9% по объему всех новых выдач.

По информации банков в январе 2021 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 13,8% (в январе 2020 года она составила 21,1%), на первичном - до 15,9% (в январе 2021 года - 20,5%).

В региональном разрезе наиболее ипотечных кредитов выдано в Киеве - 135 договоров на 130,6 млн грн (40% от общей суммы), в Киевской области - 59 договоров на 51,6 млн грн (16% от общей суммы), в Харьковской - 53 договора на общую сумму почти 37 млн грн (11% от общей суммы), во Львовской - 24 договоры на 20 млн грн и Днепропетровской областях - 29 договоров на 14,7 млн грн.

