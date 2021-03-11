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Справочный курс гривны 11 марта понижен на 5,48 коп до 27,7431 грн/$1
12:28 11.03.2021 |
Национальный банк 11 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.48 коп. до 27.7431 UAH/USD.
|Показатель
|10.03.2021
|11.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6883
|27.7431
|0.198
Данные: НБУ
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