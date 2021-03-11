Билл Гейтс увидел в биткоине проблему для мирового климата

На одну транзакцию биткоина уходит больше энергии, чем на любой другой метод, что негативно сказывается на глобальной климатической ситуации. Такое мнение представил сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью New York Times.

Издание отметило, что ежегодный углеродный след от добычи первой криптовалюты и валидации транзакций с ее участием эквивалентен показателю всей Новой Зеландии или Аргентины.

Дата-сайентист из ЦБ Нидерландов Алекс де Фриз подсчитал, что каждая транзакция в блокчейне биткоина приводит к выбросам 300 кг CO2 - столько же вырабатывают 750 тысяч операций платежной системы Visa, обратили внимание в Forbes. Причина расхождения заключается в природе распределенного реестра, который обеспечивает прозрачность транзакций и цензуроустойчивость.

Несмотря на стремление повысить защиту окружающей среды, Гейтс в интервью постарался не проявлять категоричность в высказываниях.

«Если это зеленая энергетика, и она не вытесняет другие виды использования - добыча первой криптовалюты может быть приемлемой», - добавил известный миллиардер.

Напомним, по данным исследования бизнес-школы при Кембриджском университете, 39% всей добычи биткоина осуществлялось при помощи возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Самым популярным источником электричества для майнинговых ферм является ГЭС, согласно отчету.



