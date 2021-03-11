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Билл Гейтс увидел в биткоине проблему для мирового климата
08:24 11.03.2021 |
На одну транзакцию биткоина уходит больше энергии, чем на любой другой метод, что негативно сказывается на глобальной климатической ситуации. Такое мнение представил сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью New York Times.
Издание отметило, что ежегодный углеродный след от добычи первой криптовалюты и валидации транзакций с ее участием эквивалентен показателю всей Новой Зеландии или Аргентины.
Дата-сайентист из ЦБ Нидерландов Алекс де Фриз подсчитал, что каждая транзакция в блокчейне биткоина приводит к выбросам 300 кг CO2 - столько же вырабатывают 750 тысяч операций платежной системы Visa, обратили внимание в Forbes. Причина расхождения заключается в природе распределенного реестра, который обеспечивает прозрачность транзакций и цензуроустойчивость.
Несмотря на стремление повысить защиту окружающей среды, Гейтс в интервью постарался не проявлять категоричность в высказываниях.
«Если это зеленая энергетика, и она не вытесняет другие виды использования - добыча первой криптовалюты может быть приемлемой», - добавил известный миллиардер.
Напомним, по данным исследования бизнес-школы при Кембриджском университете, 39% всей добычи биткоина осуществлялось при помощи возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Самым популярным источником электричества для майнинговых ферм является ГЭС, согласно отчету.
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