PayPal подтвердил планы по покупке кастодиана криптовалют Curv

Платежный гигант PayPal подтвердил планы по приобретению поставщика инфраструктуры для хранения криптовалют Curv. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

PayPal рассчитывает завершить сделку в первой половине 2021 года. Ее условия не разглашаются.

«Покупка Curv является частью усилий компании по инвестированию в таланты и технологии, чтобы реализовать наше видение более инклюзивной финансовой системы», - заявил вице-президент платежного гиганта Хосе Фернандес да Понте.

В компании заявили, что достигнутые соглашения позволят ускорить и расширить инициативы PayPal в области криптовалют и цифровых активов.

В июле 2020 года Curv привлек $23 млн в ходе раунда финансирования Серии A от Commerzbank Group, Coinbase Ventures и Digital Currency Group.

В октябре состоялся дополнительный раунд финансирования Curv, возглавляемый инвестиционным гигантом Franklin Templeton.

О планах PayPal по покупке поставщика инфраструктуры для хранения цифровых активов стало известно в начале марта. По разным оценкам, сумма сделки составляет от $200 млн до $500 млн.

Ранее источники Fortune сообщили, что платежный гигант вышел из сделки по приобретению криптокастодиального сервиса BitGo.

Напомним, 11 ноября 2020 года PayPal запустил покупку и продажу биткоина для пользователей из США.

В январе 2021 года компания зафиксировала рекордный объем торгов криптовалютой на платформе - пользователи провели операции на $242 млн.







