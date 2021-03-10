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PayPal подтвердил планы по покупке кастодиана криптовалют Curv
09:40 10.03.2021 |
Платежный гигант PayPal подтвердил планы по приобретению поставщика инфраструктуры для хранения криптовалют Curv. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
PayPal рассчитывает завершить сделку в первой половине 2021 года. Ее условия не разглашаются.
«Покупка Curv является частью усилий компании по инвестированию в таланты и технологии, чтобы реализовать наше видение более инклюзивной финансовой системы», - заявил вице-президент платежного гиганта Хосе Фернандес да Понте.
В компании заявили, что достигнутые соглашения позволят ускорить и расширить инициативы PayPal в области криптовалют и цифровых активов.
В июле 2020 года Curv привлек $23 млн в ходе раунда финансирования Серии A от Commerzbank Group, Coinbase Ventures и Digital Currency Group.
В октябре состоялся дополнительный раунд финансирования Curv, возглавляемый инвестиционным гигантом Franklin Templeton.
О планах PayPal по покупке поставщика инфраструктуры для хранения цифровых активов стало известно в начале марта. По разным оценкам, сумма сделки составляет от $200 млн до $500 млн.
Ранее источники Fortune сообщили, что платежный гигант вышел из сделки по приобретению криптокастодиального сервиса BitGo.
Напомним, 11 ноября 2020 года PayPal запустил покупку и продажу биткоина для пользователей из США.
В январе 2021 года компания зафиксировала рекордный объем торгов криптовалютой на платформе - пользователи провели операции на $242 млн.
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