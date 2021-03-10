Нацбанк отнес к категории важных платежных систем PrivatMoney и LEO, исключил FlashPay

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2020 году отнес к категории важных платежных систем PrivatMoney (ПриватБанк) и LEO (ФК "Леогейминг Пей") и исключил FlashPay (ЧАО "Банк "Фамильный"), сообщается на сайте регулятора во вторник.

Согласно сообщению, в перечень важных платежных систем по результатам мониторинга также вошли "Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система"), City24 (ООО "Финансовая компания "Феникс"), MoneyGram (Money Gram Payment Systems Inc., США), "RIA" (Continental Exchange Solutions Inc, США) и Intelexpress ("Интелекспрес", Грузия).

Вместе с тем, согласно результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2020 году, единственной системно-важной платежной системой в Украине остается система электронных платежей (СЭП) НБУ.

Неизменным с прошлого года также остался перечень социально-важных платежных систем, в который входят MasterCard (MasterCard International Incorporated, США), Visa (Visa International Service Association, США), Western Union (Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, Франция), NovaPay (ООО "Пост Финанс") и "Почтовый перевод" (ПАО "Укрпочта"), свидетельствуют данные регулятора.

Нацбанк напомнил, с 2020 года он признает операторов услуг платежной инфраструктуры значимыми в соответствии с установленными критериями.

Указывается, что в 2020 году перечень значимых операторов услуг платежной инфраструктуры расширился на одного оператора - ООО "Эйси ДиСи Процессинг".

В том числе операторами услуг платежной инфраструктуры являются ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".

Пресс-служба отметила, что к таким значимым операторам услуг платежной инфраструктуры центробанк устанавливает ужесточенные требования по обеспечению непрерывности деятельности, основанные на международных стандартах оверсайта.