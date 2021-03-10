JPMorgan разместил 56 блокчейн-вакансий. Часть связана с JPM Coin

Финансовый холдинг JPMorgan открыл 56 вакансий, связанных с блокчейном. По результатам поиска на сайте компании, это слово входит в название 34 должностей.

Некоторые из них связаны с подразделением Onyx, которое фокусируется на проектах в области блокчейна и стейблокине JPM Coin. В нем трудятся более 100 сотрудников.

Другие вакансии предполагают работу над решением Liink для трансграничных платежей. Ранее его интегрировал государственный банк Индии.

CoinDesk пишет, что такое количество вакансий в отрасли может стать рекордом для индустрии. Позиции открыты в США, Индии и Сингапуре.



